حرضت أمها عليها.. أب يقتل صغيرته في السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أقدم أب على قتل ابنته المراهقة بتعذيبها حتى الموت بسبب تحريض والدتها لها ضدها بمنطقة السلام .

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوجود جثة لفتاة داخل شقة بمنطقة السلام، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة مراهقة عمرها 15 سنة وعلى جسدها آثار تعذيب.

وتبين من التحريات أن الفتاة تقيم مع والدها بعد انفصاله عن والدتها وفى يوم الواقعة تعدى عليها بالضرب وعذبها حتى الموت بسبب اعتقاده قيام والدتها بتحريضها ضده.

ألقي القبض على المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.