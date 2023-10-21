شكرا لقرائتكم خبر عن فنانون ومؤثرون يشاركون مصر الخير والتحالف الوطنى تعبئة المساعدات لأهالى غزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكليلاً لنجاح القاهرة في إيصال المساعدات الإنسانية إلى أهالينا في قطاع غزة، ولتأكيد استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية بشكل كبير، حرص عدد كبير من الفنانين والمؤثرين اليوم، على مشاركة مؤسسة مصر الخير والتحالف الوطني في تحضير وتعبئة المرحلة الثانية من المساعدات الإنسانية التي سترسل لأهالينا في قطاع غزة لتخفيف آثار العدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع.

وتوافد عدد من الفنانين والمؤثرين على مقر تجهيز وتعبئة المرحلة الثانية للمساعدات الإنسانية المتنوعة في مقر مؤسسة مصر الخير التي تعمل تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، استعدادا لنقلها إلى شمال سيناء تمهيداً لإرسالها للقطاع صباح غد.



الفنانة امينة خليل



جانب من عملية التجهيزة



الفنانون والمؤثرون اثناء تجهيز الشحنة الثانية

جانب من تجهيز الشحنة الثانية

وتضمنت المساعدات الطبية علاج للإصابات الخطرة والحروق والأدوية الأساسية، بالإضافة إلى مستلزمات إنسانية لمكافحة برودة الطقس وهطول الأمطار التي عانت منها بعض الأماكن داخل قطاع غزة الأيام الماضية، كما شملت المساعدات عددا كبيرا من المواد الغذائية المختلفة.



الفنانة امينة خليل اثناء تغليفها



جانب من التجهيز



الفنانون يشاركون في عملية تجهيز الشحنة الثانية

وفتح معبر رفح البري الحدودي، أبوابه مع قطاع غزة؛ لإدخال المساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية الموجودة منذ أيام عند المعبر.

اثناء تحميل المساعدات