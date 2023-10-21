شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: تجهيز 200 طن سلع غذائية و50 طنًا من اللحوم لأهل غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تجهيز 200 طن سلع غذائية و 50 طنًا من اللحوم من الأوقاف المصرية في إطار مساعدات الدولة المصرية لأهالي غزة.

وفتح معبر رفح البري الحدودي، أبوابه مع قطاع غزة؛ لإدخال المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثية الموجودة منذ أيام عند المعبر.

ورصد فيديو للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، تحرك المساعدات من خلال معبر رفح لوصولها إلى أهالي غزة، وكانت أول شاحنة تعبر إلى الجانب الفلسطيني، شاحنة التحالف الوطني .

ويبذل التحالف الوطني للعمل الأهلي، جهودًا مكثفة منذ الساعات الأولى للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عن طريق استهداف منازل المدنيين والبنية التحتية، من أجل توفير الدعم للأشقاء في فلسطين.