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صندوق تحيا مصر ينعى اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية

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القاهرة - سامية سيد - نعى صندوق  تحيا مصر ببالغ الحزن والأسى اللواء محمد أمين نصر، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية وأمين صندوق تحيا مصر، ورمز من  رموز مصر والمؤسسة العسكرية ورجالها المخلصين.

ومن المقرر أن يتم تشييع جثمان الفقيد في جنازة عسكرية من مسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة، غدًا الأحد ، بعد صلاة الظهر، على أن يقام العزاء بعد غد، الإثنين بقاعة السلام الرئيسية بمسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة.

وجاء فى النعى: "ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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