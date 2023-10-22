شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 29 فلسطينيًا جراء القصف الإسرائيلى المُستمر لقطاع غزة مساء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد، مساء اليوم /السبت/، 29 فلسطينيًا وأصيب عشرات آخرين، جراء سلسلة غارات نفذها الطيران الحربى الإسرائيلي، على مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وقالت مصادر فى القطاع إن خمسة أشخاص استشهدوا فى قصف إسرائيلى على منزل فى حى الزيتون شرق غزة، فيما انتشلت خمسة جثامين من تحت انقاض منزل آخر فى الحى ذاته.



وأضافت المصادر أن ثمانية أشخاص آخرين استشهدوا فى قصف لطائرات الاحتلال استهدف مطعما فى سوق مخيم النصيرات وسط غزة.

وفى السياق، استشهد 11 فلسطينيًا ، وأصيب آخرون، فى قصف إسرائيلي، استهدف منزلا بحى تل السلطان، غرب رفح.