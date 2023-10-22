السيطرة على حريق الفندق المهجور بالزمالك وجار حصر الخسائر.. صور

القاهرة - سامية سيد - فى أقل من ساعتين تمت السيطرة علي الحريق الذى اندلع مساء اليوم فى الفندق المهجور بمنطقة الزمالك دون وقوع أى إصابات.

وجارى حاليا وتنفيذا لقرار النيابة العامة بتقدير الخسائر الناتجة عن الحريق ومعرفة الأسباب التى أدت إلى اشتعال النيران فى المبنى.

وكانت عدسة الخليج 365 رصدت نيرانا تخرج من نوافذ الفندق قبل وصول عدد من سيارات الإطفاء.