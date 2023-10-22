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السيطرة على حريق الفندق المهجور بالزمالك وجار حصر الخسائر.. صور

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شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق الفندق المهجور بالزمالك وجار حصر الخسائر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى أقل من ساعتين تمت السيطرة علي الحريق الذى اندلع مساء اليوم فى الفندق المهجور بمنطقة الزمالك دون وقوع أى إصابات. 

 

وجارى حاليا وتنفيذا لقرار النيابة العامة بتقدير الخسائر الناتجة عن الحريق ومعرفة الأسباب التى أدت إلى اشتعال النيران فى المبنى.

 

وكانت عدسة الخليج 365 رصدت نيرانا تخرج من نوافذ الفندق قبل وصول عدد من سيارات الإطفاء.

 

حريق برج الزمالك (1)

 

حريق برج الزمالك (2)

 

حريق برج الزمالك (3)

 

حريق برج الزمالك (4)

 

حريق برج الزمالك (5)

 

حريق برج الزمالك (6)

 

حريق برج الزمالك (7)

 

السيطرة على حريق فندق مهجور فى منطقة الزمالك (1)
 

 

السيطرة على حريق فندق مهجور فى منطقة الزمالك (3)
 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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