شكرا لقرائتكم خبر عن صحفيون فلسطينيون يستقيلون من BBC لدعمها عدوان إسرائيل وأمريكا على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم عدد من الصحفيين الفلسطينيين العاملين فى محطة للسوشيال ميديا تقوم بنقل الأخبار لوكالة الأنباء العالمية BBC، بتقديم استقالاتهم منها، نتيجة لعدم عرض التقارير التى يقومن ببثها عما يحدث فى الضفة الغربية.

وأضافوا فى فيديو منشور، أنه ونتيجة لتبنى BBC للفكرة الإسرائيلية والأمريكية، “بناء عليه تم تقديم الاستقالة بشكل رسمي إلى هذه الوكالة”.

وبينوا أنهم يقومون بالضغط عليهم للتفاوض، لافتين إلى أنه “قررنا نحن الطاقم الصحفى العامل فى الضفة الغربية بتقديم الاستقالة الجماعية نتيجة لأن القناة تمنعنا عن بث وقول الحقيقة لما يحدث في داخل الأراضي الفلسطينية”.

وذكرت قناة القاهرة الإخبارية، أن هيئة الإذاعة البريطانية، "بى بى سى" شهدت عدة استقالات لمساهمتها فى قصف مستشفى المعمدانى بقطاع غزة.

واعتبر عدد من مستخدمى موقع X (تويتر سابقا) أن التقرير الذى نشرته محطة بى بى سى بعنوان "هل تبنى حماس الأنفاق أسفل المستشفيات والمدارس؟" مسؤولًا بشكل غير مباشر عن قيام إسرائيل بقصف مستشفى المعمدانى.

وكتبت صفحة فلسطين حرة: "لقد قُتل أكثر من 1000 شخص بريء بعد أن قصف الجيش الإسرائيلى مستشفى فى غزة، أيها المجرمون أيديكم ملطخة بالدماء - بى بى سى العالمية".