التموين تطرح دواجن مجمدة ومستوردة بأسعار مخفضة.. تعرف على التفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، كميات كبيرة من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، حيث يتم طرح دواجن محلية مجمدة 1 كيلو بسعر 105 جنيهات بدلاً من 125 جنيها، ودواجن مجمدة مستوردة برازيلى بسعر85 جنيها للكيلو.

كما تم التوافق مع اتحاد منتجى الدواجن والبيض على تخفيض 15% على الدواجن الحية، والمجمدة، والبيض، وتستمر المبادرة لمدة 6 أشهر.

وتواصل منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، أيضا طرح السلع الغذائية، وغير الغذائية ومنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ الشركات التابعة بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق.

من جانبه وجه اللواء أحمد حسنين الرئيس التنفيذى لشركة القابضة للصناعات الغذائية شركات الجملة بوزارة التموين، بمد الأسواق بالسلع والمنتجات الغذائية، ومنتجات اللحوم فى حالة الاحتياج لهذه المنتجات فى ظل وجود مخزون استراتيجى من كافة السلع يكفى لعدة أشهر لافتا إلى أن مبادرة تخفيض أسعار السلع يتم من خلالها طرح المنتجات بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة من 20 إلى 25% مقارنة بنفس أسعار السلع المثيلة فى الأسواق الأخرى، ويأتى ذلك بالتوازى مع تطبيق مبادرة الحكومة لتخفيض السلع الأساسية بالتعاون مع القطاع الخاص وذلك بهدف تخفيف العبء على المواطنين.