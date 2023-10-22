شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الأحد 22/10/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة مواقيت الصلاة فى القاهرة وقت صلاة الفجر 5:34 ص موعد صلاة الظهر 12:39 ص موعد صلاة العصر 52: 3 موعد صلاة المغرب 6:19 م موعد صلاة العشاء 7:36

الإسكندرية وقت صلاة الفجر 5:39 ص الإسكندرية وقت صلاة الفجر 5:39 ص موعد صلاة الظهر 12:44 موعد صلاة العصر 3:56 موعد صلاة المغرب 6:22 م موعد صلاة العشاء 7:40 م. مواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 5:30 مواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 5:30 موعد صلاة الظهر 12:35 م موعد صلاة العصر 3:48 م موعد صلاة المغرب 6:14 م موعد صلاة العشاء 7:32 م. مواعيد الصلاة بشرم الشيخ وقت صلاة الفجر 5:21 وقت صلاة الظهر 12:27 موعد صلاة العصر 3:42 م وقت صلاة المغرب 6:09 م وقت صلاة العشاء 7:24 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان مواقيت الصلاة فى أسوان وقت صلاة الفجر 5:27 ص موعد صلاة الظهر 12:33 ص موعد صلاة العصر 50: 3 موعد صلاة المغرب 6:18 م موعد صلاة العشاء 7:31

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