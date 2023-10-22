شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الأحد 22/10/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:34 ص
موعد صلاة الظهر 12:39 ص
موعد صلاة العصر 52: 3
موعد صلاة المغرب 6:19 م
موعد صلاة العشاء 7:36
الإسكندرية وقت صلاة الفجر 5:39 ص
موعد صلاة الظهر 12:44
موعد صلاة العصر 3:56
موعد صلاة المغرب 6:22 م
موعد صلاة العشاء 7:40 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 5:30
موعد صلاة الظهر 12:35 م
موعد صلاة العصر 3:48 م
موعد صلاة المغرب 6:14 م
موعد صلاة العشاء 7:32 م.
وقت صلاة الفجر 5:21
وقت صلاة الظهر 12:27
موعد صلاة العصر 3:42 م
وقت صلاة المغرب 6:09 م
وقت صلاة العشاء 7:24 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 5:27 ص
موعد صلاة الظهر 12:33 ص
موعد صلاة العصر 50: 3
موعد صلاة المغرب 6:18 م
موعد صلاة العشاء 7:31
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز