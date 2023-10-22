شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 10 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف النازحين جنوب قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 10 فلسطينيين على الأقل، وأصيب العشرات، الليلة؛ جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي الحربي، على وسط مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر بالقطاع باستشهاد 10 أشخاص وإصابة آخرين جراء قصف طيران الاحتلال لشارع جلال وسط خان يونس، والذي لجأ إليه عدد من النازحين بعد أن دمرت منازلهم، مشيرا إلى أن طواقم الإنقاذ والمواطنين ما زالت تعمل على انتشال الضحايا من المكان.

كما قصفت طائرات الاحتلال مسجدين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

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