شكرا لقرائتكم خبر عن تقدم نسب تنفيذ محطة حدائق أكتوبر بالخط الأول من شبكة القطار الكهربائى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة النقل صور توضح تقدم أعمال تنفيذ محطة حدائق أكتوبر بالخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة /العلمين /مطروح )

ومحطة حدائق أكتوبر هي محطة تبادلية بين الخطين الأول (السخنة/العلمين/مطروح ) والثاني (أكتوبر / أسوان/ أبو سمبل)، حيث سيكون مرور قطارات الخط الأول فى هذه المحطة سطحى، والخط الثانى علوى.

كما ستربط المحطة القطار السريع بعدد من وسائل النقل الأخرى، مثل قطاع مونوريل السادس من أكتوبر، وجميع مواقف وسائل النقل الجماعى المتواجدة بمحافظة الجيزة، ومدينتى 6 أكتوبر وزايد.

وتقع المحطة بمدينة 6 أكتوبر، وتعد نقطة الربط بين الخط الثانى "أكتوبر /الأقصر / أسوان"، والخط الأول "العين السخنة / مطروح".

ويبلغ طول الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (العين السخنة – العلمين - مطروح- الفيوم )، 660 كم، ويشمل 22 محطة، وأن السرعة التصميمية للقطار تبلغ 250 كم/ ساعة، وسينقل مليون راكب/يوم و8500 طن بضائع/يوم وسيسهم فى ربط العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة بشبكة السكك الحديدية لنقل الركاب والبضائع من خلال وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة، حيث سيبدأ من مدينة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر وحتى مدينة العلمين الجديدة مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر ومدينة برج العرب.

و منظومة القطار الكهربائى السريع تغطى أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، ستساهم فى تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذى يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات، كما أنها أيضا تخدم نقل البضائع بين الموانئ والمحافظات وتختصر المدة الزمنية لنقل هذه البضائع.



جانب من محطة القطار



محطة القطار



جانب من محطة القطار السريع