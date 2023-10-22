شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: اتفاقية للفحص المهنى بين مصر والسعودية لتنظيم سفر العمالة.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت وزارة العمل مع نظيرتها بالمملكة العربية السعودية ، اتفاقية للفحص المهني بهدف التحقق من امتلاك العامل المصري المؤهلات والمهارات المطلوبة للعمل في السعودية، وضخ عمالة مصرية ماهرة جديدة فى سوق العمل السعودي.

ويستعرض ”الخليج 365” فى هذا التقرير أبرز المعلومات الخاصة بالاتفاقية:

1- برنامج "الفحص المهني" هو اختبار لقياس المهارة، قائم على فحص نظرى وعملى للعِمالة المِهنية المصرية الراغبة بالعمل في المملكة العربية السعودية.

2- سيتم إجراء هذه الاختبارات عن طريق شركات إلحاق عمالة مُرخصة لها فى البلدين، فى مجال تخصصِهم.

3- يُساهم الفحص المهنى فى رفع مستوى جودة المهارة والإنتاجية في سوق العمل السعودي، ويحقق الإستقرار للعامل المصرى، حيث سَيُنفذ برنامج الفحص المهني من خلال مراكز اختبارات مُتخصصة داخل مصر.

4- يحصل العامل الراغب في السفر للسعودية، بعد اجتيازه الاختبار، على شهادة تؤهله للعمل، وتكون دليل على مهاراته في المهنة التي سيعمل بها في الخارج

5- برنامج الفحص المهنى، يخدم سوق عمل السعودية، ويؤكد نجاح تجربة الدولة المصرية في عملية التدريب وربطه باحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.

6- يهدف للاستفادة من الموارد البشرية المُتاحة وبصفة خاصة الكوادر الفنية والخبرات المتخصصة، وفقًا لاحتياجات وإمكانيات مصر والسعودية، والاتفاق على إجراءات تنظيم العمالة بين البلدين، وإرسال بيانات طالبي العمل عبر المنصات إلكترونيا.