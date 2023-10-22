شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تنشر منظومة صواريخ ثاد وقوات إضافية إلى الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الدفاع الأمريكية، إن الولايات المتحدة سترسل منظومة دفاع جوى من طراز ثاد وكتائب إضافية من أنظمة الدفاع الجوى الصاروخية باتريوت إلى الشرق الأوسط تحسبا لأى تصعيد فى المنطقة.

وقال وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن "بعد مناقشات مستفيضة مع الرئيس جو بايدن فى شأن التصعيد الأخير من قبل إيران والقوى التى تعمل بالوكالة عنها فى جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، وجهت اليوم بسلسلة من الخطوات الإضافية لتعزيز موقف وزارة الدفاع فى المنطقة".

وأضاف أوستن أنه سيرسل قوات إضافية إلى المنطقة لكنه لم يذكر عددهم.