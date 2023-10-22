شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ صدرية تقدم 12 نصيحة لمرضى الحساسية لتجنب الإصابة بالأزمات الربوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة انتصار سيد أحمد أستاذ ورئيس فسم الأمراض الصدرية بطب الأزهر، إن هناك عدة نصائح لمرضى الحساسية أو مرضى الربو يجب على الأم أن تتبعها لمنع إصابة طفلها بأزمات ربوية حادة وهى:

1. يجب الامتناع عن العطور والبخور والروائح النفاذة الطبية والكريهة، وكذلك المنظفات مثل الكلور والديتول والبيروسول وحتى أقراص الناموس.

2.ممنوع تناول المشروبات والمياة المثلجة لأنها تسبب ضيقا في الشعب الهوائية، ويجب أن تكون المياه متوازنة، محذرة من بعض الأدوية المسببة للحساسية.

3. تناول السوائل الدافئة مثل الينسون والنعناع، مضيفة، عودوا أولادكم أن يشربوها، وينصح بتناول 5 أكواب من هذه المشروبات والسوائل الملطفة التي يتم شرائها من العطار وغسلها جيدا، وعدم مزج أو عمل خلطة من الأعشاب.

تناول عسل النحل الطبيعى على الريق بوضع ملعقة صغيرة على كوب من الماء الدافىء صباحا، فان هذا المشروب له مفعول السحر حيث يعالج التهابات الحلق.

6. عدم وضع سجاجيد وأثاث في غرفة الطفل الذى يعانى من الحساسية، حيث يجب وضع فرش واثاث قليل ويفضل ان تكون الستائر من القطن الطبيعى الخالص وغسلها باستمرار للتخلص من الأتربة العالقة عليها باستمرار.

7. ازالة كل الأتربة بالغرفة بفوطة مبللة، وتجنب "التنفيض" لعدم تهيج العفار بالغرفة.

8.ينصح بعدم مسح الأرضيات أو تنظيفها بالصابون ويفضل تنظيفها بالماء فقط، وعدم فرش السجاجيد ولا الموكيت.

9. عدم الخروج من المكان الدافىء الى الخارج فجاة عندما يكون الطقس باردا، فالتغير المفاجئ لدرجات الحرارة يؤثر على مرضى حساسية الصدر، وتعتبر عامل من العوامل التي تسبب ضيق في الشعب الهوائية ولابد من عمل تغيير تدريجى في درجات الحرارة.

10 . عدم الخروج اذا كان الجو متربا واذا خرج للضرورة يجب ارتداء الكمامة، لأن الاتربة تؤثر على مرضى الحساسية كما انها تحمل معها غازات سامة تؤثر عليهم.

11.الالتزام بمتابعة إرشادات الطبيب بأخذ الأدوية كاملة لأن بعض مرضى الحساسية لا يلتزمون بالأدوية بشكل، مما يعرضهم للأزمات الروبة الحادة. 12. الالتزام بالدوية الموسعة للشعب الهوائية ولابد ان يحملها في حقيبته لأخذها فورا عند الحاجة اليها