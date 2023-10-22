شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطينى خامس برصاص الاحتلال الإسرائيلى شمال الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد شاب فلسطينى، اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام بلدة "قباطية" جنوب جنين بشمال الضفة الغربية.



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية - فى بيان صحفي مقتضب - أن الشاب عبيدة خالد ناصر كميل، استشهد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال، ما يرفع حصيلة الشهداء منذ الفجر في الضفة إلى 5 شهداء، ومنذ السابع من أكتوبر إلى 90 شهيدًا.