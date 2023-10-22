شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار المكرونة بالمجمعات الاستهلاكية بعد التخفيض.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة ضمن مبادرة الحكومة بتخفيض الأسعار، والتى تشهد إقبالا كبيرا على شراء السلع الغذائية، كما ضخت الوزارة كميات كبيرة من سلعة المكرونة حيث يتم طرح الكيلو بسعر 17.5 جنيه نتيجة انخفاض الأسعار.

كما تواصل منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، أيضا طرح السلع الغذائية، وغير الغذائية ومنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ الشركات التابعة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.

وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع على بطاقات التموين، تتضمن كل السلع الأساسية لصرفها ضمن مقررات شهر أكتوبر الجاري، من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين، كما يتم توفير كل السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة وبقالين التموين وفروع مشروع جمعيتي.

كما قامت الوزارة بتوفير أيضا اللحوم الطازجة والمجمدة وأيضا الدواجن والخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة وذات جودة لتلبية احتياجات المواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.