شكرا لقرائتكم خبر عن شكرى يبحث مع مبعوثة الاتحاد الأوروبى للقرن الأفريقى الوضع بالسودان وسد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل وزير الخارجية سامح شكري، الأحد، مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي أنيت فيبر، بحسب ما نشره المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر منصة "إكس".

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية، إلى أن المناقشات تركزت على التحديات السياسية والأمنية فى منطقة القرن الأفريقى، والوضع فى السودان وملف سد النهضة.