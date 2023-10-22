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شكرى يبحث مع مبعوثة الاتحاد الأوروبى للقرن الأفريقى الوضع بالسودان وسد النهضة

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القاهرة - سامية سيد - استقبل وزير الخارجية سامح شكري، الأحد، مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي أنيت فيبر، بحسب ما نشره المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر منصة "إكس".

 

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية، إلى أن المناقشات تركزت على التحديات السياسية والأمنية فى منطقة القرن الأفريقى، والوضع فى السودان وملف سد النهضة.

 

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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