شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: 30% من الأطفال دون المستوى فى القراءة والكتابة والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال ورشة عمل بعنوان (تعزيز مهارات القراءة والكتابة باللغة العربية: خطة عمل قصيرة إلى متوسطة الأجل)، والتي تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: علينا تفعيل أدوات تشخصييه لأسباب ضعف القراءة لدى الطلاب، وتحديدها ومن ثم نبدأ في العلاج بناءا على التشخيص، مؤكدا أن الوزارة لديها مناهج مصرية بمعايير دولية، ولكن هناك 30% من الأطفال دون المستوى في القراءة والكتابة، وفقا لدراسة قومية أعدها المركز القومي للامتحانات.
وتابع الوزير: على الأسرة أن تقرأ مع أولادها لتنمية القرءاة لديهم، فالعلاقة تشاركية بين الأسرة والمدرسة لحل هذه المشكلة.
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