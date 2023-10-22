شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: 30% من الأطفال دون المستوى فى القراءة والكتابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن 70% من دول العالم المتوسطة لديهم مشاكل في القرءاة والكتابة لدى الطلاب، مضيفا أن ضعف القراءة والكتابة هي أم الصعوبات، فهي تؤثر على فهم المواد الدراسية، وتجعل الطالب أكثر عرضة للتسرب من التعليم، وتقل ثقته بنفسه وتؤثر على علاقاته الاجتماعية.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال ورشة عمل بعنوان (تعزيز مهارات القراءة والكتابة باللغة العربية: خطة عمل قصيرة إلى متوسطة الأجل)، والتي تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: علينا تفعيل أدوات تشخصييه لأسباب ضعف القراءة لدى الطلاب، وتحديدها ومن ثم نبدأ في العلاج بناءا على التشخيص، مؤكدا أن الوزارة لديها مناهج مصرية بمعايير دولية، ولكن هناك 30% من الأطفال دون المستوى في القراءة والكتابة، وفقا لدراسة قومية أعدها المركز القومي للامتحانات.

وتابع الوزير: على الأسرة أن تقرأ مع أولادها لتنمية القرءاة لديهم، فالعلاقة تشاركية بين الأسرة والمدرسة لحل هذه المشكلة.