شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تكشف الاستخدامات الخاطئة للمضادات الحيوية.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
وأضافت هيئة الدواء : استخدام المضاد الحيوى كخافض للحرارة له تأثير كبير على الصحة بشكل عام، ويؤدى إلى تكون البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.
وعن أشهر الاستخدامات الخاطئة للمضادات الحيوية قالت هيئة الدواء أنها تتمثل فى:
-التوقف عن تناول المضاد الحيوي بعد تحسن الأعراض، وقبل المدة التي حددها الطبيب.
-استخدام جرعة أقل أو أكثر مما يجب.
-استخدام المضاد الحيوي لفترة أطول مما وصفها الطبيب.
-استخدام المضاد الحيوي بدون الرجوع لمقدم الرعاية.
-استخدام المضاد الذي وصف لشخص آخر، أو لحالة أخرى قد أصيبت بنفس الأعراض سابقا.
-تخزين المضاد واستعماله مرة أخرى.
-استخدام المضاد الحيوي لعلاج عدوى فيروسية.
ونصحت هيئة الدواء بتجنب الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية؛ لأنه يؤدي إلى بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية؛ مما يجعل علاج البكتيريا أكثر صعوبة.
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