شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الترشح لجوائز جامعة عين شمس التقديرية والتشجيعية للعام 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة عين شمس، فتح باب التقدم لجوائز الجامعة التقديرية وكذلك التشجيعية للعام 2023، وتمنح الجامعة الجوائز التقديرية بواقع عدد 17 جائزة في ثماني مجالات على النحو التالي:

العلوم الطبية (ثلاث جوائز)

- العلوم الهندسية (جائزتان)

– العمارة (جائزة واحدة)

- العلوم التكنولوجية (جائزتان)

- العلوم التربوية (جائزة واحدة)

- العلوم الأساسية (ثلاث جوائز)

- العلوم الاجتماعية (أربعة جوائز)

- العلوم الزراعية (جائزة واحدة)

بينما تمنح الجامعة الجوائز التشجيعية للعام 2023 بواقع عدد 10 جوائز في خمسة مجالات على النحو التالي:

العلــوم الأساسية (جائزتان) تتضمـن (جائــزة فــى مختلــف العلــوم الأساسية / جائـزة للعلوم التكنولوجية المتقدمة التي تخدم مجالات العلوم الأساسية.

العلــوم الزراعية (جائزتان) تتضمن (جائـزة فى مختلف العلوم الزراعية / جائزة للعلوم التكنولوجية المتقدمة التى تخدم مجالات العلوم الزراعية).

العلــوم الطبيـة (جائزتان) تتضمن (جائزة فى مختلف العلوم الطبية / جائزه للعلوم التكنولوجية المتقدمة التى تخدم مجالات العلـوم الطبية).

العلــوم الهندسـية (جائزتان) تتضمن (جائزة فى مختلف العلوم الهندسية / جائزة فى العلوم التكنولوجية المتقدمة التى تخدم مجالات العلوم الهندسية).

العلوم الاجتماعية (جائزتان)

ويتم الإعلان لدى كليات ومعاهد الجامعة عن التقدم لنيل جوائز الجامعة (التقديرية – التشجيعية) واستلام المستندات المطلوبة للتقدم حتى 31 ديسمبر 2023 مع ضرورة التقدم قبل هذا الموعد بفترة كافية ليتسنى مراجعة جميع الأوراق المطلوبة.

ويدعو مكتب الجوائز بالجامعة الراغبين من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكليات الجامعة المعنية بسرعة استيفاء المتطلبات للراغبين في التقدم للجوائز وذلك قبل هذا الموعد بفترة كافية حتى يتسنى عمل الاعتمادات المطلوبة.