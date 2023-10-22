شكرا لقرائتكم خبر عن آداب عين شمس تنظم ندوة بعنوان "نصر أكتوبر وقيم الأسرة المصرية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت كلية الآداب بجامعة عين شمس ممثلة في قسم الاجتماع أولى فعاليات الموسم الثقافي للقسم، وهي ندوة بعنوان "نصر أكتوبر وقيم الأسرة المصرية" تحت رعاية الدكتورة حنان كامل عميدة الكلية، وإشراف الدكتور محمد إبراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتور حاتم ربيع وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، حاضرت بالندوة الدكتور إجلال حلمي أستاذ علم الاجتماع، وقدمت للندوة الدكتورة شادية قناوي أستاذ علم الاجتماع وسفيرة مصر السابقة باليونسكو.

وافتتحت الندوة الدكتورة حنان محمد سالم أستاذ علم الاجتماع ووكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء القصف الإسرائيلي على المستشفى الأهلى المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، وأشارت إلى عراقة القسم وتاريخه الكبير في العطاء الأكاديمي والإنساني والعلمي والتثقيفي منذ سنوات وسنوات، وأحد أهم الدعائم الأساسية للكلية.

ومن جانبه، أشاد الدكتور محمد إبراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بموضوع الندوة الذى يناقش البعد الاجتماعي ودور الأسرة والقيم المصرية الأصيلة في نصر أكتوبر المجيد، وأهمية تعريف الأجيال الجديدة بأن الاستقرار الذى ننشده وننعم به الآن جاء نتيجة التضحيات التي قدمها جيل النصر، وأن الشخصية المصرية لديها من المخزون الحضارى ما يجعلنا نطمئن أننا نقف على أرض ثابتة ولن نتأثر بأى متغيرات حديثة أو دخيلة، ولذلك لا بد من أن تلتفت الأسرة المصرية إلى الأبناء لأن هناك عدو مستتر وراء بعض قنوات وسائل التواصل الاجتماعي يريد أن ينشر القيم السلبية، والإحباط والشائعات، وليس هناك شك في أن التغيرات في المنظومة القيمية للمجتمع نتيجة التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي مر بها المجتمع المصرى، أدت إلى اندثار القيم الأصيلة في المجتمع المصرى، لذا لا بد من الصحوة الاجتماعية من خلال تضافر جهود التعليم الأساسي والأسرة والمعلمين وأساتذة الجامعة ليقدموا القدوة الحسنة والقيم الإيجابية لهذا الجيل للتسلح بها بجانب قوة المعرفة والعلم والتمسك بالدين والأخلاق والسلوك القويم.

وقالت الدكتورة إجلال حلمي أستاذ علم الاجتماع، فى كلمتها: "خمسون عاما مرت على انتصار أكتوبر المجيد، نحاول أن لا نجعلها مجرد ذكرى سنوية، خاصة ونحن نعيش أحداثا دامية فى فلسطين الحبيبة التى استحضر شعبها روح أكتوبر فى الخليج 365 منه عام 2023 وقد بات مؤكدا حاجة أبنائنا إلى استحضار روح أكتوبر التى أعادت لمصر وشعبها العزة والكرامة ورسخت قيم الوحدة الوطنية والولاء والانضباط والعمل الجاد وغيرها من القيم المصرية الأصيلة.

وأكدت أهمية استعادة دور الأسرة والمجتمع المدنى والمدارس والجامعات والإعلام لتعريف الأبناء بتاريخهم ونشر روح أكتوبر، حيث لا توجد أسرة مصرية إلا وشارك أحد أبنائها فى الانتصار ليتعلم الأبناء من الأجيال الجديدة أنه يمكن التغلب على الصعاب وكيف يمكن بالمثابرة وبالجد والصبر وإتقان العمل وتحويل الفشل والشعور باليأس الى نجاح وثقة واعتزاز بالنفس بشرط التمسك بالوحدة والحفاظ على الوطن".