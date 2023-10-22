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البيئة تشارك فى حملة تنظيف لنهر النيل بمنطقة المنيل وكوبرى عباس بالقاهرة

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القاهرة - سامية سيد - شاركت وزارة البيئة فى حملة تنظيف لنهر النيل من المخلفات بمنطقة المنيل وكوبري عباس بمحافظة القاهرة، بمشاركة ممثلين من 50 دولة وبلغ عددهم 160 شخصا من مختلف الجنسيات.

 

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، حرص الوزارة على دعم وتشجيع المبادرات البيئية،  التى تطلقها منظمات المجتمع المدني، بهدف دمجهم فى  فعاليات العمل البيئي وتدعيم قطاع البيئة في مصر، بالإضافة إلى رفع الوعي بأهمية الحفاظ على مياه النيل من التلوث وأضرار تلوث مياه النيل بالبلاستيك، وطرح بدائل لاستخدام البلاستيك.

 

وتضمنت فعاليات الحملة تنفيذ ندوة توعوية عن الحد من استخدام البلاستيك، وتعزيز الوعي بالأثر السلبي لاستخدام البلاستيك على البيئة، لما يشكله من خطورة بالغة تتمثل أهم آثارها في تلوث المياه والهواء، وتهديد الحياة البحرية والحياة البرية، وأيضا تعزيز ثقافة إعادة التدوير وتشجيع استخدام البدائل الصديقة للبيئة.

 

 

حملات التشجير بعدد من المناطق (1)
حملات التشجير بعدد من المناطق (1)

حملات التشجير بعدد من المناطق (2)
حملات التشجير بعدد من المناطق (2)

حملة تنظيف لنهر النيل بمنطقة المنيل وكوبري عباس (1)
حملة تنظيف لنهر النيل بمنطقة المنيل وكوبري عباس (1)

حملة تنظيف لنهر النيل بمنطقة المنيل وكوبري عباس (2)
حملة تنظيف لنهر النيل بمنطقة المنيل وكوبري عباس (2)

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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