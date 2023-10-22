شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم توضح أسباب ضعف القراءة والكتابة لدى طلاب المدارس والان مع تفاصيل الخبر
وكشف حسن خلال ورشة عمل بعنوان (تعزيز مهارات القراءة والكتابة باللغة العربية: خطة عمل قصيرة إلى متوسطة الأجل)، والتي تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بحضور الدكتور رضا حجازي، وعدد من قيادات التربية والتعليم، عن أسباب تعسر القراءة والكتابة لدى طلاب المدارس، قائلا: أن قضية القراءة و الكتابة لها العديد من العوامل أهمها مرحلة الطفولة "الطالب ما قبل المدرسة" وتفاعل الطفل في هذه المرحلة، وصعوبة العبور من العامية إلي الفصحى فضلا عن المفردات التي شوهت اللغة والتي ليس لها دخل لغوي سليم.
وأكد أن مشكلة تعسر الأطفال في القراءة والكتابة في مراحل التعليم الأولي، له تداعيات كثيرة وهي إحدي عوامل التسرب من التعليم وهي منبع من منابع الأمية.
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