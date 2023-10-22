شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم توضح أسباب ضعف القراءة والكتابة لدى طلاب المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أكرم حسن، رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم، أن قضية القراءة والكتابة قضية مهمة، وأن مناقشة مهارات القراءة والكتابة، تم التحدث عنها كثيرا من قبل، وتم تحديد أسبابها، حيث وضعت ضوابط لمعالجة هذه القضية، لكونها قضية قومية علي وزن القضية السكانية، وأن مشكلة ضعف القراءة والكتابة في المدارس تؤتي على ثمار التطوير في جميع نواحي التعليم.

وكشف حسن خلال ورشة عمل بعنوان (تعزيز مهارات القراءة والكتابة باللغة العربية: خطة عمل قصيرة إلى متوسطة الأجل)، والتي تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بحضور الدكتور رضا حجازي، وعدد من قيادات التربية والتعليم، عن أسباب تعسر القراءة والكتابة لدى طلاب المدارس، قائلا: أن قضية القراءة و الكتابة لها العديد من العوامل أهمها مرحلة الطفولة "الطالب ما قبل المدرسة" وتفاعل الطفل في هذه المرحلة، وصعوبة العبور من العامية إلي الفصحى فضلا عن المفردات التي شوهت اللغة والتي ليس لها دخل لغوي سليم.

وأكد أن مشكلة تعسر الأطفال في القراءة والكتابة في مراحل التعليم الأولي، له تداعيات كثيرة وهي إحدي عوامل التسرب من التعليم وهي منبع من منابع الأمية.