كواليس مقتل شاب في مشاجرة بـ"الطوب" بحدائق القبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تشاجر مجموعة من الشباب على أولوية البيع في أحد أسواق منطقة حدائق القبة بالقاهرة، ما أدي لمقتل شخص.

وتبين من التحقيقات التي أجرتها النيابة المختصة، أن المجني عليه اختلف مع 5 أشخاص على أولوية البيع وضربوه بالحجارة حتى الموت.

سقط المجني عليه على الأرض متأثرًا بدمائه ونقلوه الأهالي إلى المستشفى لكنه مات قبل وصوله.

وتبين من التقرير الطبي الخاص بالساب أنه توفى إثر هبوط حاد بالدورة الدموية وتوقفت عضلـة القلب نتيجة إصابته بنزيف بالمخ.

وقبضت قوات الأمن على 5 متهمين وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.