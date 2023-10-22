الإثنين والثلاثاء.. "الوطنية للانتخابات" تتلقى تظلمات مرشحي الرئاسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تتلقى الهيئة الوطنية للانتخابات، الإثنين والثلاثاء المقبليين تظلمات المترشحين للانتخابات الرئاسية.

وتقدم 4 مرشحين بأوراقهم وهم: عبد الفتاح السيسي، الرئيس الحالي "تزكيات وتأييدات"، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر "تزكيات وتأييدات"، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة "تزكيات النواب"، ورئيس حزب المصري الديمقراطي فريد زهران "تزكيات النواب".

ووفق الجدول الزمني للانتخابات تفحص الهيئة التظلمات - حال تقديمها من أي مرشح - والإخطار بها خلال يومين اعتبارا من 26 أكتوبر.

وأعلنت الهيئة في وقت سابق أنها لم تتلق أي اعتراضات من المرشحين.

وتنطلق الانتخابات الرئاسية تقام بالخارج أيام 1 و 2 و 3 ديسمبر، وبالداخل أيام أيام 10 و 11 و 12 ديسمبر من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.