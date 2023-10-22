هتك عرض سيدات وأطفال.. ماذا ينتظر "صيدلي مدينة نصر" بالقانون؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أحالت نيابة القاهرة الجديدة، "خ. م" 48 سنة، صيدلي إلى محكمة الجنايات محبوسًا بتهمة هتك العرض.

نسبت النيابة للمتهم في القضية رقم 13256 لسنة 2023 أنه في غضون عامي 2018 - 2019، هتك عرض المجني عليهن "مجهولين الهوية" بأن استغل عمله كصيدلي وحاجة المجني عليهن في الكشف عن حالتهن الصحية فأوهمهن بقضاء حاجتهن، فكشف عنهن عوراتهن وتحسس مناطق العفة لديهن قاصدًا هتك عرضهن حال كونه ممن له سلطة عليهن.

وعن عقوبة المتهم حال إدانته، تقول المحامية دعاء عباس إن المتهم يواجه تهمتين؛ الأولى هتك عرض سيدات وأطفال وهي ظروف مشددة للعقوبة لأنه "له سُلطة عليهن"، والثانية تتعلق بانتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليهن بتصويرهن دون علمهن.

وأوضحت أنه حال إدانته بالتهم المنسوبة له، فإنه ينتظره عقوبة تتراوح من المشدد 15 سنة إلى السجن المؤبد.

تشير "عباس" إلى أن المتهم يُحاكم وفق المادة 268 من قانون العقوبات والتي تنص على أن "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يُعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) - متولي تربيتها أو له سلطة عليها - تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معاً يُحكم بالسجن المؤبد.

ومن المقرر أن تحدد محكمة استئناف القاهرة جلسة لمحكمة المتهم.

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