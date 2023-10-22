انتقام امرأة.. سيدة تقتل ضرتها في الجيزة (تفاصيل)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات واقعة قتل إحدى السيدات بالجيزة وضبط مرتكبي الواقعة بالجيزة.

تلقى قسم شرطة الهرم بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من "سائق - مُقيم بدائرة القسم" بأنه عقب عودته من عمله عثر على جثة زوجته "تحمل جنسية إحدى الدول" وبها سحجات متفرقة بالجسم.

دلت التحريات وجمع المعلومات على مرتكبي الواقعة (طليقة المُبلغ، وصديقها)، مقيمين بالقاهرة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وقررت المتهمة الأولى باتفاقها مع المتهم الثاني على ارتكاب الواقعة انتقامًا من المجني عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.