تدخل لفض مشاجرة.. ملابسات مقتل شخص في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة منية النصر بمديرية أمن الدقهلية من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة شخص إثر إصابته بطلق ناري.

وتبين من التحريات أن المتوفى حال سيره بدائرة المركز شاهد نجار مطلوب ضبطه وإحضاره فى 3 قضايا يتشاجر مع آخر فتدخل لفض الخلاف بينهما، فضربه الأول بعيار ناري، ما أدى لحدوث إصابته التي أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات ضبط المتهمين وبرفقتهما عنصر إجرامي، وبحوزتهم بندقيتين، وطبنجتين، و14 خزينة، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.