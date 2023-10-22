القبض على شقيقين قتلا حلاقًا في مشاجرة مسلحة في الطالبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، شخصين لقيامهما بالتعدي على آخر بسلاح أبيض، خلال مشاجرة بينهم ما أدى لوفاته بالجيزة.

كان قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة، بحدوث مشاجرة بدائرة القسم ووجود متوفى ومصاب.

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول: (حلاق "له معلومات جنائية") وتوفى إثر إصابته بجرح طعني بالبطن، طرف ثان: (أحد الأشخاص، وشقيقه "أحدهما مصاب بجرح قطعي بالرأس")، لحدوث مشادة كلامية بين الطرفين تطورت لمشاجرة قام الطرفان خلالها باستخدام الأسلحة البيضاء، ما أسفر عنه الإصابات المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط مرتكبي الواقعة، والأداة المستخدمة وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.