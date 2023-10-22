تجارة آثار ومخطط شيطاني.. كواليس مقتل تاجر سيارات ووالده وشقيق زوجته بالواحات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات مقتل 3 أشخاص بالرصاص عثر على جثامينهم في حالة تعفن داخل سيارة ملاكي بالواحات.

اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة الواحات البحرية بالعثور على 3 جثث داخل سيارة متروكة بدائرة القسم.

فريق بحث ترأسه اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة ومشاركة العقيد محمد أبوزيد مفتش مباحث فرقة الواحات تنسيقا مع قطاع الأمن العام توصلت إلى أن القتلى الثلاثة تاجر سيارات ووالده وشقيق زوجته مقيمين بمحافظة كفر الشيخ)، وأن مرتكب الواقعة سائق له معلومات جنائية مقيم بمحافظة الوادي الجديد.

بتقنين الإجراءات تمكن الرائد مصطفى فودة رئيس مباحث الواحات من ضبطه، واعترف بارتكابه الواقعة وقرر بأنه حال تردد المجني عليهم عليه لشراء سيارة تعرفوا على (3 أشخاص - مقيمين بمحافظة الوادي الجديد) عرض قطعة أثرية على المجني عليهم استعدادًا لبيعها.

ولدى علم المتهم بوجود مبالغ مالية صحبة المجني عليهم، اختمر في ذهنه سرقتهم فاستقل السيارة مع المجني عليهم بدعوى توصيلهم وحال سيرهم بالطريق توقف بالسيارة وعقب نزوله أطلق أعيرة نارية تجاههم من سلاح ناري "طبنجة كانت بحوزته" فأودى بحياتهم واستولى منهم على (مبلغ مالي - الهواتف المحمولة الخاصة بهم) وترك السيارة وفر هارباً.

أمكن ضبط سالفي الذكر وبحوزتهم (3 قطع يشتبه في كونها أثرية - طبنجة صوت - كمية من مخدر الهيروين) وأرشد المتهم عن السلاح المستخدم في الواقعة (طبنجة - خزينتين - عدد من الطلقات لذات العيار - المبلغ المستولى عليه).