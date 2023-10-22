مشاجرة بسلاح أبيض.. تفاصيل مقتل "طالب كفر الشيخ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقتل طالب في محافظة كفر الشيخ.

وتبلغ لقسم شرطة دسوق بمديرية أمن كفرالشيخ من مستشفى استقبلها طالب مُصاب بجرح بالصدر وتوفى عقب وصوله متأثراً بإصابته.

وتبين من التحريات حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه وعاطل تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الأخير على المجنى عليه بسلاح أبيض كان بحوزته فأحدث إصابته التى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات ضُبط المتهم والأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة "مطواة" وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.