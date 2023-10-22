"خطفت جوزي مني".. أسرار مقتل لبنانية في شقة الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة ملابسات مقتل لبنانية على يد ضرتها بمنطقة الهرم عرب المحافظة.

تلقى العميد علي عبد الرحمن رئيس مباحث قطاع الغرب إخطارا من مأمور قسم شرطة الهرم بإبلاغ سائق عن أنه عقب عودته من عمله عثر على جثة زوجته بها سحجات متفرقة بالجسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت الشرطة إلى أن طليقة المُبلغ وصديقها وراء ارتكاب الواقعة، وأمكن ضبطهما واعترفا بارتكابهما الواقعة.

قررت المتهمة الأولى باتفاقها مع المتهم الثاني على ارتكاب الواقعة انتقامًا من المجنى عليها "خطفت جوزي مني" وتحرر المحضر اللازم.