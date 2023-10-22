الشرطة تحرر عاملا احتجزه 3 تجار مخدرات في شقة ببولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الشرطة القبض على 3 أشخاص؛ لاتهامهم باحتجاز عامل داخل شقة ببولاق الدكرور غرب الجيزة.

البداية تعود إلى تلقى الشرطة استغاثة من أحد الأشخاص محتجز داخل شقة بأحد العقارات. انطلقت مأمورية بقيدة العقيد محمد الصغير مفتش فرقة الغرب والمقدم محمد نجيب رئيس مباحث بولاق الدكرور.

تمكن ضباط المباحث من ضبط 3 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية بحيازتهم كمية من مخدرى الآيس والهيروين. وأقروا باحتجاز عامل مُقيم دائرة قسم شرطة الوراق لخلافات بينهم وحيازتهم للمواد المخدرة بقصد التعاطى.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.