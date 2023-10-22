البيئة تشارك في حملة لتنظيف نهر النيل بالمنيل وكوبري عباس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

شاركت وزارة البيئة في حملة لتنظيف نهر النيل من المخلفات بمنطقة المنيل وكوبري عباس بمحافظة القاهرة، بالتعاون مع نوادي الليونز العالمية، وبمشاركة ممثلين من 50 دولة بعدد 160 من قيادات الليونز وعائلاتهم من مختلف الجنسيات.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، حرص الوزارة على دعم وتشجيع المبادرات البيئية التي تطلقها منظمات المجتمع المدني، بهدف دمجهم في فعاليات العمل البيئي وتدعيم قطاع البيئة في مصر، بالإضافة إلى رفع الوعي بأهمية الحفاظ على مياه النيل من التلوث وأضرار تلوث مياه النيل بالبلاستيك، وطرح بدائل لاستخدام البلاستيك.

وتضمنت فعاليات الحملة تنفيذ ندوة توعوية عن الحد من استخدام البلاستيك، وتعزيز الوعي بالأثر السلبي لاستخدام البلاستيك على البيئة، لما يشكله من خطورة بالغة تتمثل أهم آثارها في تلوث المياه والهواء، وتهديد الحياة البحرية والحياة البرية، وتعزيز ثقافة إعادة التدوير وتشجيع استخدام البدائل الصديقة للبيئة، كما تم مشاركة أعضاء نادي الليونز في حملة تشجير نادي الجزيرة بالزمالك.

جدير بالذكر أن تنفيذ تلك الأنشطة يأتي في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين جهاز شئون البيئة والجمعية العالمية لأندية الليونز بشأن تنفيذ أنشطة لخدمة المجتمع والبيئة، حيث قامت الجمعية بالتعاون مع الوزارة في تنفيذ عدة أنشطة بيئية خلال الفترة السابقة ومنها فصل المخلفات داخل مستشفى أبو الريش، وحملات متعددة لتنظيف نهر النيل، والمشاركة في حملات التشجير بعدد من المناطق.

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