وزير التنمية المحلية: تطوير تكتل العسل الأسود بقنا بعد عقود من التهميش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أنه يتم العمل على تطوير وتنمية تكتل العسل الأسود في محافظة قنا بعد عقود من التهميش.

وقال الوزير، في بيان اليوم الأحد، إنه تم عقد ملتقى لأصحاب عصارات العسل الأسود بنجع حمادي بمحافظة قنا، بحضور اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، والدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية ومدير برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، ودعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وعدد من قيادات المحافظة وأعضاء وحدة التنفيذ المحلية لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وأصحاب العصارات المقرر تطويرها بدعم من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

جاء الملتقى في إطار دعم أصحاب عصارات إنتاج العسل الأسود بالمحافظة بخطوط إنتاج جديدة متوافقة مع جميع اشتراطات سلامة الغذاء وشهادات الجودة العالية مصنعة محليًا بالكامل ومدعومة من الدولة.

وأضاف اللواء هشام آمنة، أن الملتقى شهد تسليم محافظ قنا، خطابات التطوير الخاصة بـ 22 عصارة عسل أسود لأصحاب تلك العصارات، حيث تم اختيار 22 عصارة عسل انطبقت عليها شروط برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتطويرها، ضمن تكتل العسل الأسود.

كما شهد الملتقى عرض نموذج محاكاة لتطوير خطوط الإنتاج من قبل إحدى الشركات المتقدمة لمناقصة تصميم وتوريد وتركيب خطوط الإنتاج في العصارات.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن تطوير وتنمية التكتلات الاقتصادية بمحافظات الصعيد ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر نجح بالفعل في تقديم كل أوجه الدعم لأصحاب عدد من الحرف والصناعات التراثية الحرفية أو الزراعية للمحافظة عليها وتنميتها بأربع محافظات بصعيد مصر من خلال منهجية تدعم جميع مراحل سلاسل القيمة من الإنتاج وحتى التسويق.

ومن جانبه، أوضح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أن صناعة العسل الأسود بنجع حمادي لم تشهد مثل هذا الاهتمام منذ أكثر من 200 عام وكانت تعتمد على طرق إنتاج بدائية لا تتوافق مع معايير واشتراطات هيئة سلامة الغذاء أو شهادات الجودة العالمية وكادت أن تتعرض هذه الصناعة التراثية إلى الاندثار.

وأضاف محافظ قنا أن جهود برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر من خلال التعاون الفعال بين المحافظة ووزارات التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتجارة والصناعة من خلال مركز تحديث الصناعة أحدث نقلة نوعية للحفاظ على استدامة صناعة العسل الأسود من خلال خطة متكاملة لتطوير التكتل.

فيما قال الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، إنه تم تنفيذ عدد من الأنشطة ضمن خطة تطوير تكتل العسل الأسود والتي استفاد منها نحو 209 وحدات إنتاجية (عصارة) و1664 عاملًا وتضمنت حزمة من التدخلات استهدفت ترخيص من 50 لـ 100 عصارة، وتأهيل العصارات لتكون مطابقة لمواصفات الأيزو، وتطوير خطوط الإنتاج العسل الأسود، واستصدار المواصفة القياسية المصرية للعسل الأسود بجميع مراحله وبناء القدرات ونقل خبرة التصنيع والتعبئة والتغليف الحديثة لأصحاب العصارات، مشيرا إلى عدد من التدخلات التي تستهدف دعم التسويق من خلال تطوير العلامة التجارية، والاشتراك في المعارض المحلية، مثل معرض فود أفريكا.

وأضاف "الهلباوي" أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يسعى إلى تعظيم الاستفادة من الخبرة المكتسبة في محافظة قنا لتطوير تكتل العسل الأسود ونقلها إلى محافظات أخرى حيث يتم تنفيذ خطة تطوير تكتل العسل الأسود بمحافظة المنيا، والتي تضم 127 وحدة إنتاجية (عصارة).

ومن جانبها، أكدت دعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، أن وزارة التجارة والصناعة ممثلة في المركز وبالتعاون مع محافظة قنا وبرنامج التنمية المحلية لصعيد مصر تعمل جاهدة على الارتقاء بهذه الصناعة التاريخية، للوصول بها بعد تطويرها إلى الصدارة وجعل المنتج ينافس عالميًا ويصبح ضمن الصادرات الأكثر صدارة في مصر.