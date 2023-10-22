وكيل أول "الشيوخ" يطالب بقانون شامل للنهوض بالزراعة وتوزيع عادل للأسمدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح سيد:

طالب المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، بتفعيل للمادة 89 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، وما تخوله من رفع توصية بإعداد مشروع قانون شامل ومتكامل وجامع للنهوض بالزراعة في مصر، مؤكدًا أن ما أحوجنا إلى هذا القانون في ظل هذه الفترة الحالكة والصعبة التي يمر بها العالم.

وأضاف أبو شقة، في كلمته بالجلسة العامة اليوم الأحد، التي تنظر تقرير لجنة الزراعة والري والطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر، أن التوصيات الواردة في الدراسة أمور يجب أن نقف عندها جليًّا.. توصيات أ في البند 19 على درجة كبيرة من الأهمية؛ أولاها تفعيل دور وزارة الزراعة لضمان وصول حصة كل محافظة من الأسمدة حسب الاحتياجات، مع تفعيل دور الجمعيات والرقابة على عملها، والعمل على ترشيد الطاقة، وما ورد في البند ب في ما يخص المنتجين والشركات الحكومية بضرورة توفير احتياجات السوق المحلية قبل التصدير، وضرورة الالتزام بتوزيع الأسمدة على الجميع والالتزام بالدورة الزراعية .

ولفت أبو شقة إلى أن هذا المشروع جزء منه الأسمدة، وهي وسيلة للوصول إلى ما نصبو إليه.. كل ذلك يقتضي تعاون الوزارات ذات الصلة؛ ولكن ما نحن عليه الآن أن كل وزارة تعيش في جزر منعزلة، لأن القوانين ذات الصلة في كل قوانين العالم موحدة، ولا بد أن نكون أمام قانون موحد في هذه الفترة الصعبة التي يمر بها العالم بأن الحصول على الغذاء هو الأهم للمواطن .

وتابع وكيل أول مجلس الشيوخ: على لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ إعداد ورفع توصية لإخراج قانون موحد ينظم النهوض بالزراعة .