شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: تدريب فتيات بورسعيد على مهنة الخياطة بمركز التدريب المهني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة العمل في بيان لها، إن مديرية العمل بمحافظة بورسعيد، تابعت سير التدريب بورش التدريب المهنى بالمركز الثابت بمديرية بورسعيد، وتفقد ورش التفصيل والخياطة بواقع دورتين تدريبيتين لعدد 45 متدربة، وعمل توعية وحوار حول دور التدريب المهنى فى التأهيل لسوق العمل والتمكين الاقتصادى للمرأة وكذلك جهات التمويل المختلفة المتاحة لراغبى العمل الحر وريادة الأعمال، وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ، صمن خطة التدريب للعام التدريبى 2023 – 2024 ، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التى يحتاجها سوق العمل بالمحافظات وذلك لتأهيلهم لدخول سوق العمل ، وتوعيتهم باهمية العمل الحر والمشروعات الصغيرة ودورها في دفع خطط التنمية وتنفيذ رؤية مصر 2030 ..

وأوضح عبد الونيس عبد الله مدير مديرية العمل ببورسعيد، أنه بعد إنتهاء الدورة التدريبية والتى يتم تنفيذها وفقا لخطة التدريب المهنى الموضوعة، يحصل المتدرب على شهادة إتمام التدريب المعتمدة من المديرية، وأن مميزات البرامج التدريبية المقدمة، أن التدريب مجانى، ويتم التدريب وفق أحدث المناهج التدريبية.

ويتم توفير المستلزمات والأدوات التدريبية مجاناً، بحضور فريق العمل بمركز التدريب الكيمائية منار العوضى مدير المركز، وحنان محمود باحث، وهانى عيسى الموجه الفنى، ونهلة أبو العزائم وسمر شكرى مدربات قسم التفصيل والخياطة.