شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: إجراء تقييم وطنى فى الرياضيات والعربى على 12 ألف تلميذ بالرابع الابتدائى والان مع تفاصيل الخبر
واشتملت الأدوات: اختبار اللغة العربية واختبار الرياضيات، موضحة أن الغرض الأساسي من تطبيق الاستبيانات هو جمع بيانات عن السباق التعليمي في كل من المحاور الثانية، طرق التدريس وأنشطة التعلم أساليب التقييم والمتابعة إدارة الصف، بيئة التعلم ومصادره) وتم تحديد أربعة مستويات معيارية متدرجة تصف الأداء المتوقع من التلاميذ الذين أتموا دراسة منهج الصف الرابع في اللغة العربية والرياضيات عند كل مستوى من مستويات التحصيل وهي متقدم كافة، مبتدئ، أقل من مستوى الصف، كما تم تحديد الدرجة الحدية التي تفصل بين كل مستوى معياري للماء، والمستوى الأننى منه، ليتم تقييم الأداء في ضوئها.
وأشارت الوزارة إلى أن الدراسة الأساسية للتقييم الوطني تمت فى أبريل 2023، وبلغت عينة الدراسة الأساسية (12.875) من بين التلاميذ الذين درسوا ما لا يقل عن 85% من مقرري اللغة العربية والرياضيات في المنهج المطور للصف الرابع.
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