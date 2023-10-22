شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: إجراء تقييم وطنى فى الرياضيات والعربى على 12 ألف تلميذ بالرابع الابتدائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم إجراء تقييم وطني في الرياضيات للصف الرابع الابتدائي، وأن هذا التقييم تم على عينة ممثلة 12 ألفا و314 تلميذاً يمثلون 245 مدرسة ومعهدا ممن أنهوا دراسة منهج الصف الرابع، وروعي فيها التمثيل القام للمجتمع الأصلي من حيث نوعية التعليم، ونوعية المدارس والجنس ومن حيث المستوى الاجتماعي الاقتصادي ومن حيث الأقاليم العاصمة والوجه البحري والوجه القبلي والقناة، كما طبقت الاستبيانات على 490 معلما ممن درسوا اللغة العربية والرياضيات لهؤلاء التلاميذ و 245 مديرا أو شيخ معهد أو من يقوم بعملهم في المدارس التي شملتها عينة التطبيق.

واشتملت الأدوات: اختبار اللغة العربية واختبار الرياضيات، موضحة أن الغرض الأساسي من تطبيق الاستبيانات هو جمع بيانات عن السباق التعليمي في كل من المحاور الثانية، طرق التدريس وأنشطة التعلم أساليب التقييم والمتابعة إدارة الصف، بيئة التعلم ومصادره) وتم تحديد أربعة مستويات معيارية متدرجة تصف الأداء المتوقع من التلاميذ الذين أتموا دراسة منهج الصف الرابع في اللغة العربية والرياضيات عند كل مستوى من مستويات التحصيل وهي متقدم كافة، مبتدئ، أقل من مستوى الصف، كما تم تحديد الدرجة الحدية التي تفصل بين كل مستوى معياري للماء، والمستوى الأننى منه، ليتم تقييم الأداء في ضوئها.

وأشارت الوزارة إلى أن الدراسة الأساسية للتقييم الوطني تمت فى أبريل 2023، وبلغت عينة الدراسة الأساسية (12.875) من بين التلاميذ الذين درسوا ما لا يقل عن 85% من مقرري اللغة العربية والرياضيات في المنهج المطور للصف الرابع.