شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأزهر: جودة العملية التعليمية فى مقدمة أولوياتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، على أن الاهتمام بالعملية التعليمية وجودتها يقع في مقدمة أولوياتنا خلال المرحلة المقبلة وفقا لرؤية مصر 2030م.

وأوضح رئيس جامعة الأزهر خلال لقاء موسع ضم عمداء كليات الجامعة بقطاع الوجه البحري بطنطا، بحضور الدكتور عبد الفتاح خضر، عميد كلية القرآن الكريم، والدكتور حمدي سعد، عميد كلية الشريعة والقانون بطنطا، والدكتور محمود عبد الله، عميد كلية أصول الدين والدعوة بطنطا، أنه يتابع عن كثب انتظام العملية التعليمية في جميع الكليات بالتنسيق والتواصل الدائم والمستمر مع نواب رئيس الجامعة في قطاعات الوجهين: البحري بطنطا والقبلي بأسيوط، إضافة إلى نواب الدراسات العليا وشئون التعليم والطلاب وفرع البنات، مشيرًا إلى أن هناك نحو 15 كلية من كليات الجامعة بالوجه البحري حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء، بجانب ذلك هناك كليتان حصلتا على شهادة تجديد الاعتماد، وهما: كلية اللغة العربية جامعة الازهر بالمنوفية والتي حصلت على شهادة تجديد الاعتماد في 30 نوفمبر الماضي، وكلية القرآن الكريم الكلية المتفردة والتي حصلت أيضًا على شهادة تجديد الاعتماد في 2 فبراير الماضي.

وحث رئيس الجامعة الكليات التي علي وشك التقدم بملف اعتمادها بالجد والاجتهاد حتي تتمكن من الحصول على شهادة الاعتماد، لافتا إلى حصول 31 كلية على شهادة الاعتماد، إضافة إلى اعتماد 48 برنامجًا تعليميًّا في مختلف كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم.

وفي ختام اللقاء، قام رئيس الجامعة بجولة تفقدية داخل كلية القران الكريم، وأشاد رئيس الجامعة بما لمسه من تطوير داخل الكلية المتفردة في جامعة الأزهر والتي أسهم خريجوها في رفع راية جامعة الأزهر محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.