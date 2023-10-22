شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس جامعة الأزهر بأسيوط يتفقد المطبخ المركزى بالمدينة الجامعية للبنات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، جولة تفقدية داخل المطبخ المركزي لطهي الوجبات بالمدينة الجامعية الطالبات، وذلك للاطمئنان على التغذية المقدمة للطالبات، والوقوف على مدى سلامة وصحة الغذاء، حيث تأكد من مدة نضج الطعام ومطابقته لمقايس الجودة المتعارف عليها، كما شدد على الاهتمام بأعمال النظافة والتعقيم المستمر لجميع الأدوات المستخدمة الخاصة بالمطبخ، والاهتمام بأعمال النظافة والتعقيم المستمر لجميع الأماكن حفاظا على صحة الطالبات.

كما أشاد بالمجهود المبذول من إدارة المدن الجامعية للبنين والبنات وجميع العاملين بالمدينتين، لتهيئة الأجواء الملائمة للطلاب داخل المدن الجامعية.

ورافقه الدكتور أحمد يوسف عضو المكتب الفني وحنان عبدالحميد مديرة المدينة الجامعية للطالبات.