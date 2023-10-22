شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات مسابقة القرآن الكريم كاملاً لطلاب وطالبات كليات أسيوط الأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت اليوم فعاليات مسابقة القرآن الكريم كاملاً لطلاب وطالبات كليات الفرع بأسيوط، والتي نظمتها إدارة رعاية الشباب بالأمانة العامة المساعدة برئاسة محمد حسين أبو العلا، مدير الإدارة، وبالتعاون مع رعاية الشباب بكلية الشريعة والقانون، وبرئاسة هاني درويش، خلال الفترة من 2023/10/22 إلى2023/10/29، وذلك برعاية الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر والدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، والدكتور عبدالفتاح بهيج العواري عميد كلية الشريعة والقانون.

وأوضح نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، أن هذه المسابقات تأتى تحفيزا لطلاب وطالبات كليات الفرع للمنافسة فى حفظ كتاب الله وإتقانه وتنمية الوعى الديني، وهو ما يسهم في ترسيخ القيم والمعتقدات الدينية والروحانية لدى الطلاب والطالبات، بالإضافة إلى أهمية تحقيق روح المنافسة الشريفة لديهم.

وتولى تحكيم المسابقات في كليات البنين مجموعة من الأساتذة المتميزين، وهم الدكتور محمد جاد المولى و الدكتور عبدالمنعم حمودة والدكتور مصطفى فرغلي أعضاء هيئة التدريس بكلية الشريعة والقانون بأسيوط

وكما تولى تحكيم المسابقات في كليات البنات مجموعة من الأساتذة المتميزين وهم الدكتور ياسر عبد الهادي عبد الحكيم و الدكتور مصطفى عبد الجواد أحمد و الدكتور كمال أحمد محمد زين أعضاء هيئة التدريس بكلية البنات الإسلامية بأسيوط.

وتقدم مدير رعاية الشباب بوافر الشكر لكل أعضاء رعاية الشباب بالأمانة و مسئول النشاط ومديري رعاية الطلاب والطالبات والعلاقات العامة بفرع الجامعة بكليات الوجه القبلي لجهودهم الكبيرة فى إنجاح المسابقة.