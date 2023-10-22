شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل تنشئ رصيف 100 بميناء الدخيلة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ وزارة النقل مشروع إنشاء محطة الحاويات على رصيف 100 بميناء الدخيلة، ضمن خطة تنفذها الوزارة لتطوير الموانئ المصرية، حيث نشرت الوزارة صورا توضح نسب تنفيذ الرصيف الجديد.

ويتم تنفيذ مشروع إنشاء البني الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بالدخيلة في إطار توجيهات الرئيس بتنفيذ مشروع إنشاء محور السخنة – الدخيلة، اللوجيستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط مع تحالف (هاتشيسون- COSCO - CMA- MSC) والذي يعتبر أكبر ممر لوجيستي لخدمة التجارة العالمية بين الشرق والغرب، ويوفر ما يزيد على 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

حققت مصر تقدما كبيرا فى مجال النقل البحرى وذلك بعد تطوير موانئها بالكامل، كما تم إنشاء 3 موانئ جديدة، وشملت أعمال التطوير إنشاء محطات جديدة بالموانئ لاستقبال البضائع المتنوعة، وتعميق أعماق الأرصفة مع بناء أرصفة جديدة وتطوير الموجود، بالإضافة إلى ربط كل الموانئ بخطوط السكك الحديدية وشبكة القطارات السريعة، وكذلك الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية.

وأوضح المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أنه فى عام 2014 كانت مصر تمتلك 15 ميناء بطول 37 كم أرصفة، بعمق 8 – 12 م بمساحة 40 كم2 بطاقة استيعابية (160 مليون طن بضائع و 11 مليون حاوية و2 مليون حاوية ترانزيت ومليون راكب و15 ألف سفينة متوسطة الحجم) سنويًا.

وأضاف وزير النقل، أنه فى إطار خطة الدولة لتطوير قطاع النقل البحرى وتوجيهات رئيس الجمهورية بالنهوض بهذا القطاع واستغلال الموقع المتميز لمصر وجعلها مركزًا للتجارة العالمية واللوجيستيات فتم تنفيذ عدد من المشروعات بتكلفة اجمالية 129 مليار جنية حتى 2023 حيث أصبح عدد الموانئ البحرية المصرية فى 2023 ( 18 ميناء) بطول أرصفة 67 كم وبعمق 15 – 18 م وبمساحة 75 كم2 وبطاقة استيعابية (270 مليون طن بضائع و25 مليون حاوية و4.5 مليون حاوية ترانزيت و2 مليون راكب و20 ألف سفينة من السفن العملاقة) سنويًا.



