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هيئة الدواء:​ المضادات الحيوية ليست فعالة لعلاج حالات الأنفلونزا​

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القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة الدواء المصرية إن المضادات الحيوية لا تعالج الأنفلونزا؛ لأن أغلب أسباب الإصابة بها فيروسية، والفيروسات لا تتأثر بالمضادات الحيوية.​

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وتابعت: المضادات الحيوية أدوية تستخدم للقضاء على البكتيريا، أو لإيقاف نموها. وتستخدم المضادات الحيوية لمعالجة العدوى الناتجة ع الإصابة البكتيرية فقط.​

 

ولا تستخدم لمعالجة الإصابات الناتجة عن الفيروسات، مثل: معظم التهابات الحلق، والسعال، ونزلات البرد، والانفلونزا، أو التهاب الجيوب الأنفية الحاد.​

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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