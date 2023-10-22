شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء:​ المضادات الحيوية ليست فعالة لعلاج حالات الأنفلونزا​ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة الدواء المصرية إن المضادات الحيوية لا تعالج الأنفلونزا؛ لأن أغلب أسباب الإصابة بها فيروسية، والفيروسات لا تتأثر بالمضادات الحيوية.​

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وتابعت: المضادات الحيوية أدوية تستخدم للقضاء على البكتيريا، أو لإيقاف نموها. وتستخدم المضادات الحيوية لمعالجة العدوى الناتجة ع الإصابة البكتيرية فقط.​

ولا تستخدم لمعالجة الإصابات الناتجة عن الفيروسات، مثل: معظم التهابات الحلق، والسعال، ونزلات البرد، والانفلونزا، أو التهاب الجيوب الأنفية الحاد.​