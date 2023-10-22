شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة بين 30 و32 درجة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس من اليوم الأحد 22 أكتوبر إلى السبت 28 أكتوبر، حيث يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وخلال هذه الفترة الطقس يميل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، والملاحة البحرية معتدلة على البحرين الأحمر والمتوسط .

ومن الخميس 26 أكتوبر الى السبت 28 أكتوبر فرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من أقصى جنوب البلاد، ودرجات الحرارة خلال هذه الفترة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى تتراوح بين 30- 32 درجة .



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ويشهد اليوم الأحد، طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تتوقع اليوم انخفاض طفيف فى درجات الحرارة فى الساعات المتأخرة من الليل وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وحزوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 21، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 20، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 19، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 18، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 20، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 21.