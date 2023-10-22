شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة يابانية: العالم يقدر دور مصر المحورى فى تخفيف معاناة الشعب الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اهتمت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية فى عددها الصادر بعقد قمة القاهرة للسلام التى عُقدت أمس السبت فى العاصمة الإدارية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى لحل الأزمة الفلسطينية، مؤكدة أن العالم برمته يقدر دور القاهرة المحورى والأساسى فى تخفيف معاناة الشعب الفلسطينى المُحاصر من قبل القوات الإسرائيلية.

وذكرت الصحيفة فى سياق تقرير، نشرته عبر موقعها الرسمى قبل قليل، أن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس سلطت الضوء على دور مصر كقوة إقليمية وهو ما قد يُكسبها دعمًا غربيًا فى الوقت الذى تحاول فيه حل العديد من الأزمات الاقتصادية.

وأضافت الصحيفة أنه من منظور العلاقات القديمة مع إسرائيل ومشاركة الحدود مع غزة، فإن موقف مصر يتشكل كمفتاح لمصير اللاجئين والتدفق المستمر للمساعدات لسكان القطاع المحاصر البالغ عددهم مليونى نسمة بعد أن قطعت إسرائيل الإمدادات الحيوية ردا على هجوم حماس فى 7 أكتوبر الجاري.

من جانبها نقلت هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية (إن إتش كيه) عن وزيرة الخارجية اليابانية الجديدة يوكو كاميكاوا مناشداتها إلى ضرورة بذل جهود دولية منسقة لوقف تدهور الوضع الإنسانى فى قطاع غزة.

وقالت يوكو - خلال مشاركتها فى قمة القاهرة للسلام بجانب حوالى 30 مسئولًا ومنظمة دولية - أن الأولوية هى تقليل تدهور الأوضاع فى غزة، مضيفة أن الهدف الأساسى للمشاركين فى المؤتمر هو توصيل الإمدادات اللازمة لسكان غزة فى أسرع وقت ممكن وإجلاء الأجانب كما أعلنت عن خطط الحكومة اليابانية لتقديم مساعدات إنسانية طارئة بقيمة 10 ملايين دولار لسكان غزة.

ودعت كاميكاوا زملاءها إلى استجماع القوة والحكمة لتأمين سلامة الناس فى غزة وتخفيف الوضع فى أسرع وقت ممكن لتحقيق السلام والاستقرار المستدامين فى المنطقة، مشيرة إلى أن اليابان متمسكة بدعمها الثابت بحل الدولتين الذى يتم من خلاله إنشاء دولة فلسطينية مستقلة تتعايش بسلام وأمان مع إسرائيل.