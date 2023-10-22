شكرا لقرائتكم خبر عن المنظمة العربية للهلال والصليب الأحمر تشكر مصر لدعمها إيصال المساعدات لغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الدكتور صالح التويجري الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر أن حجم المأساة لسكان قطاع غزة من المدنيين وحجم الدمار يبدو ضخما للغاية، مضيفا أن الهلال الأحمر فقد عددا من أفراده نتيجة العدوان الذى استهدف المستشفيات والطواقم الطبية، وحولها إلى مقابر جماعية.

وأشاد التويجري، خلال مؤتمر صحفي بالجامعة العربية، بالهلال الأحمر الفلسطينى الذى واصل عمله على الرغم من المخاطر التى يتعرض لها لخدمة ضحايا هذا العدوان وقدم الشكر للجهود المصرية والهلال الأحمر المصرى الذى كثف جهوده لإيصال المساعدات للفلسطينيين.

وطالب المجتمع الدولي بوقف تلك المجازر و تحمل مسؤولياته وإيقاف القصف المستمر على قطاع غزة، وإجراء تحقيق حول هذه الجرائم والعمل على تأمين ممرات آمنة لوصول المساعدات الإغاثية ودخول الطواقم الإغاثية داخل القطاع، وطالبه أيضا بتطبيق القانون على الجميع دون ازدواجية معايير والمعاملة بمبدأ السواسية دون التحيز لجانب دون الآخر.