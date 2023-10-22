شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يقتل 1688 طفلا خلال 14 يوما.. بمعدل 120 يوميا.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتواصل انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلى بحق الفلسطينيين جراء عدوانها المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من شهر أكتوبر الجارى، وذكرت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، قالت إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت ما لا يقل عن 1661 طفلًا فى غزة، و27 طفلًا في الضفة في الفترة ذاتها، أي بمعدل 120 طفلًا يوميًا.



الاحتلال يقتل 1688 طفلا خلال 14 يوما.. إنفوجراف

أوضحت أن أعداد الشهداء بمن فيهم الأطفال في قطاع غزة، غير نهائية، لأن هناك نحو 1400 شخص في عداد المفقودين تحت أنقاض المباني المدمرة، ما يشير إلى أن العدد الفعلي للشهداء أعلى من ذلك بكثير.

وبينت أن الأطفال الفلسطينيين الذين نجوا حتى الآن من القصف الإسرائيلي المكثف في جميع أنحاء قطاع غزة يعانون أزمة إنسانية كبيرة، ما يؤدي إلى تفاقم الصدمات العصبية والنفسية القائمة منذ 16 عامًا من الحصار والهجمات العسكرية الإسرائيلية على القطاع، كما أشارت إلى أن الصدمة التي يعاني منها الأطفال في غزة تمتد إلى ما هو أبعد من المعاناة الشخصية، فرؤية مقتل أطفال آخرين تؤدي إلى تفاقم محنتهم، ما يترك ندوبا لا تمحى على سلامتهم العقلية، كذلك فإن إبادة عائلات بأكملها في غمضة عين، يؤدي إلى تحطيم أسس هذه الأسر، فالأطفال، الذين كانوا يجدون الأمان والراحة في أحضان عائلاتهم، أصبحوا الآن أيتاما.