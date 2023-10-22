ارتكبوا 9 جرائم.. سقوط عصابة سرقة الزوايا الحديد من الأراضي في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد أبوالنجا:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على تشكيل عصابي لسرقة الزوايا الحديد من الأراضي في محافظة الغربية.

معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية أفادت بقيام (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فـي ارتكاب وقائع سرقة زوايا حديد من الأراضي الزراعية بأسلوب "المغافلة".

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 9 وقائع بدائرة مركز شرطة السنطة، وأرشدا عن (193 زاوية حديد) وكذا مركبة "توك توك" المستخدمة في ارتكاب تلك الوقائع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقات.