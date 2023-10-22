بعد 19 واقعة.. سقوط تشكيل عصابي لسرقة الموتوسيكلات بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بني سويف، القبض على تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية، وتبين أنه وراء ارتكاب 19 واقعة.

معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية أفادت بقيام (3 عاطلين "لإثنين منهم معلومات جنائية")، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية عن طريق قطع الوصلات الكهربائية.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 19 واقعة سرقة بذات الأسلوب، وأرشدوا عن (19) دراجة نارية مستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقات.