طلعت مصطفى: لم نوقع اتفاق الاستحواذ على فنادق تاريخية وجاري تنفيذ الصفقة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلنت شركة طلعت مصطفى القابضة، في بيان للبورصة اليوم الأحد، أنها لم توقع الاتفاق النهائي لصفقة الاستحواذ على فنادق حكومية، وأنها مازالت مستمرة من خلال شركتها التابعة في إجراءات الاستحواذ على الفنادق التاريخية.

واتفقت الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية ICON التابعة لمجموعة طلعت مصطفى، مع الحكومة على حصة في ملكية وحقوق الإدارة في شركة الفنادق الحكومية

.وطرحت الحكومة شركة بها عدد من الفنادق لمجموعة من المستثمرين بهدف زيادة رأس المال لحصة أقلية في عدة فنادق سوفيتيل ليجند كتراكت أسوان، فندق سوفيتيل وينتر بالاس، موفنبيك الفانتين أسوان، فندق شتيجنبرجر التحرير، فندق شتيجنبرجر سيسيل، فندق ماريوت مينا هاوس القاهرة، فندق ماريوت القاهرة كازينو عمر الخيام.

وقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط، يوليو الماضي، إنه بعد تلقي العروض المختلفة تم الترسية في شكل زيادة رأس المال بنسبة 37% على شركة أيكون للاستثمارات - وهو تحالف مستثمر مصري مع تحالف أجنبي - وأوضحت أن حصة زيادة رأس المال في هذه الشركة بلغت 700 مليون دولار.

وأضافت السعيد، أن ذلك يأتي أيضا في إطار رفع كفاءة وتطوير عدد من الفنادق بما ينعكس بشكل إيجابي على اجتذاب عدد أكبر من السائحين بما يدعم مستهدفات الحكومة المصرية بالوصول إلى 30 مليون سائح.

ومجموعة طلعت مصطفى، واحدة من أشهر شركات التطوير العقاري في مصر، ولديها مشروعات سكنية، وفنادق.